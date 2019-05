Torino, Petrachi si dimette: ecco i dettagli

Dopo le anticipazioni dei giorni scorsi adesso è anche Gianluca Di Marzio a confermare la notizia: Gianluca Petrachi non sarà più il direttore sportivo del Torino. Ieri sera infatti il dirigente si è recato in società per rassegnare le dimissione e confermare il tutto nella sede granata. Già la sua assenza alla conferenza stampa di addio di Emiliano Moretti aveva fatto molto rumore, con Cairo che aveva risposto stizzito riguardo al comportamento dello stesso Petrachi. L’attesa adesso è soltanto per la Roma, con il via libera eventuale che arriverà dopo la delibera federale in seguito alle sue dimissione.