Roma, riflessioni in corso per Fonseca ma il summit è positivo. Ipotesi Di Biagio

Sono giorni di riflessione per la Roma, ma anche per Paulo Fonseca. Il portoghese attualmente è il nome in pole per la panchina giallorossa ma, secondo ‘tuttomercatoweb.com’, il tecnico dello Shakthar Donetsk non vorrebbe lasciare l’Ucraina per questioni familiari. Ha avuto un figlio due mesi fa, la famiglia preferirebbe restare un altro anno. Anche la questione ambientale a Roma starebbe giocando un ruolo importante nelle riflessioni di Fonseca, che sta riflettendo e vorrebbe un progetto vincente da subito. Nonostante tutto, in queste ore è andato in scena in Portogallo un incontro tra gli intermediari del tecnico e la Roma. Dall’entourage filtra ottimismo e le parti si vedranno nuovamente a breve mentre i giallorossi stanno cercando di capire se ci sono possibilità di liberare Fonseca a zero dallo Shakthar. In questo contesto starebbero salendo le quotazioni di Gigi Di Biagio, gradito anche a Totti ma attualmente impegnato nell’Europeo Under 21. Dopo la rassegna continentale il nome dell’allenatore romano potrebbe scaldarsi, mentre per De Zerbi (che piace a Petrachi) non è stata effettuata ancora nessuna accelerata. Indietro resta anche Zlatko Dalic.