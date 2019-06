Roma, retroscena ten Hag: prima l’offerta, poi il secco ‘no’ dell’Ajax

Prima l’offerta, poi il secco e immediato ‘no’. Secondo quanto riporta Sky Sport la Roma avrebbe cercato Erik ten Hag per provare a portarlo nella capitale e per affidargli le chiavi della squadra del futuro. Dal club olandese sarebbe però arrivata una chiusura netta riguardo la cessione del proprio allenatore, soprattutto alla luce della grandissima annata culminata con la vittoria in Eredivise e con la finale di Champions sfiorata. Ten Hag continuerà quindi con molta probabilità a comandare l’Ajax nella prossima stagione, sebbene un mercato che coinvolgerà molti pezzi da novanta della rosa biancorossa.