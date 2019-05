Roma, Petrachi glissa: “Nessun incontro con i giallorossi. Ancora non ho deciso cosa farò”

A meno di clamorosi ribaltoni, Gianluca Petrachi sarà il prossimo direttore sportivo della Roma. Nelle ultime ore le indiscrezioni hanno parlato delle dimissioni già presentate al Torino dal dirigente salentino. “Non è stata la sola squadra, ancora non ho deciso totalmente quello che farò”, ha detto Petrachi ai microfoni di Sky Sport a proposito dell’accostamento ai giallorossi. L’attuale del ds granata ha glissato sul proprio futuro: “Io sto già lavorando per la Roma da qualche settimana? Semplicemente ho sempre gravitato su Torino, ho visto tutti gli allenamenti, ne ho saltato forse qualcuno per ragioni logistiche. Sono stato molto chiaro, dicendo al presidente che a fine campionato avrei fatto delle scelte. Chi dice certe cose non dice la verità, a fine campionato farò delle scelte, mi auguro che vengano condivise e accettate. Se ci sono stati incontri con la Roma? No”.