Roma, per la panchina c’è anche Benitez

“Finito il campionato finirà anche il mio lavoro alla Roma” è stato chiaro oggi Claudio Ranieri in conferenza stampa circa il suo futuro. Sfumato il sogno Conte per la panchina giallorossa, il club di Trigoria è ancora a caccia della guida tecnica della prossima stagione. Tanti i nomi che circolano: da Sarri a Giampaolo, passando per Gasperini. Come riporta calciomercato.com, emerge anche quello di Rafa Benitez che non sarebbe più così sicuro di voler restare al Newcastle dopo una stagione di alti e bassi.