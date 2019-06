Roma-Pellegrini, si lavora al rinnovo. L’obiettivo è eliminare la clausola rescissoria

La Roma è al lavoro per eliminare la clausola rescissoria dal contratto di Lorenzo Pellegrini. Come riporta il giornalista de ‘La Gazzetta dello Sport’ Nicolò Schira, i giallorossi vogliono rinnovare il contratto al centrocampista, togliendo allo stesso tempo la clausola da 30 milioni (pagabile in 2 tranche da 15), mettendo sul piatto anche il ruolo di vice-capitano della squadra. Nel frattempo non mancano le offerte: oltre alle chiamate di Inter e Milan, anche Arsenal e Tottenham hanno mostrato interesse nei confronti di Pellegrini.