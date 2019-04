Roma, muro per Zaniolo: rifiutati 45 milioni più bonus dal Bayern Monaco

La Roma non ha intenzione di privarsi di Nicolò Zaniolo. Il talento giallorosso sarà uno dei punti fermi della rosa del prossimo anno. I giallorossi hanno infatti rimandato al mittente già diverse offerte per l’ex Inter. Ultima tra queste, secondo tuttomercatoweb, sarebbe quella del Bayern Monaco. I bavaresi avrebbero bussato a Trigoria con 45 milioni più bonus per assicurarsi il numero 22, a cui sarebbe stato proposto un contratto da 3 milioni annui. Un’offerta che è stata bocciata dalla Roma. Per Pallotta, Nicolò vale infatti 100 milioni.