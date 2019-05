Roma, Higuain per Dzeko: svelato il retroscena di mercato

Nel mese di gennaio Gonzalo Higuain ha preparato i bagagli ed è volato da Milano a Londra, sponda Chelsea, per proseguire la stagione insieme al suo mentore Maurizio Sarri. Un destino che poteva essere però diverso. E’ il Corriere di Torino infatti a svelare un retroscena di mercato relativo all’ultima sessione invernale. Secondo il quotidiano la Roma avrebbe contattato la dirigenza della Juventus per intavolare una trattativa per la cessione di Edin Dzeko. Dalla Continassa sarebbe arrivato però un rifiuto secco alla proposta giallorossa, un rifiuto arrivato anche più avanti, dopo che la Roma si sarebbe possa pesantemente proprio per il Pipita Higuain. Un destino, quello dei due bomber, che poteva incrociarsi e portare a un futuro differente.