Roma, Fonseca sempre più vicino: accordo sull’ingaggio, manca quello con lo Shakhtar

Ci siamo. La panchina della Roma a breve avrà nuovamente un padrone. È Paulo Fonseca il prescelto dalla dirigenza giallorossa, che in queste ore ha incontrato a Madrid l’entourage del tecnico portoghese. Un summit che, secondo Sky Sport, ha avuto esito positivo e ha ulteriormente avvicinato a Trigoria l’allenatore attualmente allo Shakhtar Donetsk. Trovata l’intesa su un contratto triennale, gli agenti di Fonseca proveranno a far valere con il club ucraino il gentlemen agreement per liberarlo senza pagare la clausola di 5 milioni di euro.