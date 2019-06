Roma-Fonseca, prove di intesa: incontro tra le parti previsto nei prossimi giorni

Continua la ricerca della Roma per l’allenatore della prossima stagione. La pista attualmente più calda sembrerebbe essere quella che porterebbe a Paulo Fonseca, tecnico dello Shakhtar più volte accostato anche in passato alla panchina giallorossa. Secondo quanto riporta tramite il suo profilo Twitter la giornalista portoghese esperta di mercato Claudia Garcia, Fonseca sarà in Portogallo nei prossimi giorni per una vacanza e proprio lì dovrebbe incontrare la dirigenza romanista per discutere riguardo il suo futuro.