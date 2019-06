Roma-Di Francesco, oggi incontro per il via libera. La Samp aspetta una risposta entro il weekend

Dopo la fine del rapporto nel corso della stagione precedente, Eusebio Di Francesco e la Roma si ritroveranno a breve per discutere la fine definitiva del loro rapporto. Secondo quando riporta sul proprio profilo Twitter ufficiale il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà l’ex allenatore giallorosso avrà proprio oggi un nuovo contatto con la società romanista per liberarsi. All’orizzonte per il tecnico abruzzese ci sarebbe infatti l’avventura con la Sampdoria, con il presidente Ferrero che lo avrebbe individuato come sostituto ideale di Marco Giampaolo, destinato invece al Milan.

Secondo l’Ansa, la società blucerchiata aspetterà entro il weekend una risposta da parte di Di Francesco. L’ex allenatore della Roma avrebbe chiesto garanzie sul progetto tecnico e un ingaggio biennale di 2 milioni di euro a stagione. Dopo il confronto le parti si sarebbero prese qualche giorno per riflettere e forse già giovedì potrebbe arrivare la decisione del tecnico abruzzese.