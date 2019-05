Roma, corsa a tre per la panchina: Mihajlovic il preferito. Entro martedì la decisione

La cerchia si stringe per la panchina della Roma. Dopo il rinnovo di Bordalas con il Getafe, la corsa si restringe a tre nomi: Mihajlovic, Fonseca, De Zerbi. Come riporta il portale gianlucadimarzio.com, entro martedì della prossima settimana dovrebbe arrivare la decisione su chi siederà la prossima stagione sulla panchina giallorossa.

Il preferito dalla società, con Petrachi in prima fila, è Mihajlovic, ma il passato in biancoceleste e il poco gradimento della piazza non aiuta. Subito dietro c’è Fonseca. Baldini è un suo grande estimatore, ma a frenare l’operazione è la sua poca conoscenza della Serie A. In ultimo De Zerbi che però ha un contratto fino al 2020.