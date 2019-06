Roma, casting per la porta: Cragno, Sirigu e Perin nel mirino

La Roma vuole chiudere la porta. Dopo l’esperienza negativa di Olsen, che ha chiuso da riserva il suo primo (e forse anche ultimo) anno in giallorosso, la dirigenza cerca un portiere all’altezza: come riporta Gazzetta.it i profili più seguiti sono tre e sono Cragno, Sirigu e Perin. Il primo rappresenta il portiere ideale, giovane e in ascesa, ma il costo elevato e il rinnovo recentissimo con il Cagliari costringono a guardare anche altrove. Sirigu ha fatto benissimo al Torino in questa stagione e Petrachi lo conosce bene, ma Cairo dopo lo “scippo” del direttore sportivo sarà poco incline a fare trattative con la Roma. Da giorni, poi, si vocifera di un possibile scambio con la Juve tra Perin ed El Shaarawy. Restano sullo sfondo Dragowski (che però può finire in Inghilterra al Southampton) e il greco Vlachodimos, portiere del Benfica.