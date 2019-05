Rinnovo Zaniolo, la prossima settimana il nuovo incontro: la richiesta è di 2,5 milioni più bonus

Potrebbe essere fissato per la prossima settimana il nuovo incontro per decidere il futuro con la Roma di Nicolò Zaniolo. A riportarlo è il giornalista esperto di mercato della Gazzetta dello Sport Nicolò Schira, che sul suo profilo twitter ha spiegato alcuni dettagli sull’offerta giallorossa. L’agente del ragazzo, Claudio Vigorelli, avrebbe infatti chiesto alla società 2,5 milioni di base fissa, con l’obbiettivo di arrivare a 3 milioni con i bonus. I giallorossi sarebbero invece fermi a 2 milioni, con Tottenham e Juventus che rimarrebbero sempre alla finestra in attesa di sviluppi.