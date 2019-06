Percassi: “Su Gasperini ho bluffato. Avevamo già un accordo”

Dalla media classifica alla Champions League in tre anni. Sarà un’estate diversa quella dell’Atalanta, attesa a un mercato robusto per prepararsi alla campagna europea. Sereno e determinato è apparso anche il presidente Antonio Percassi, intercettato oggi dalla stampa durante la “Camminata Nerazzurra” organizzata a Bergamo con i tifosi. Il numero uno orobico è tornato soprattutto a parlare della trattativa per il rinnovo di Gasperini, che è sembrato più volte molto vicino ad accettare l’offerta della Roma. Queste le parole di Percassi:

“Su Gasperini ho bluffato. Avevo detto che dovevamo ancora decidere, ma ci eravamo già abbracciati trovando un accordo, ci siamo parlati decidendo cosa fare, ma non posso rivelarvi tutto. Stiamo sondando le cose per allestire una squadra competitiva, siamo già al lavoro”.