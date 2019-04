Non c’è pace per Nura: non potrà tornare in campo, ma la Roma vuole dargli un’altra chance

Abdullahi Nura non potrà tornare a giocare tra i professionisti. Il terzino di proprietà della Roma, rientrato in anticipo dal prestito biennale al Perugia, ha vissuto una carriera davvero sfortunata, costellata da seri problemi cardiaci. Un continuo calvario, quello del giovane nigeriano classe ’97, arrivato 4 anni fa dallo Spezia. Nura, purtroppo, non è più in grado di superare i test fisici per il rilascio dell’idoneità sportiva e questo non può che troncare in anticipo la sua carriera. La Roma, però, non ha intenzione di lasciarlo da solo: se da una parte si lavora alla rescissione consensuale del contratto, dall’altra il club giallorosso potrebbe proporre al ragazzo un inserimento all’interno della società. La triste conclusione di un sogno, così, potrebbe trasformarsi in un nuovo inizio.