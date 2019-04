Kieran Trippier sarà uno dei nomi caldi nel prossimo mercato. Arrivato in semifinale di Champions con il Tottenham, il terzino inglese si è messo in mostra attirando su di sé gli occhi di diverse pretendenti. Tra queste, riporta Don Balòn, ci sarebbe anche la Roma, che potrebbe unirsi a Manchester United, Atletico Madrid e Napoli. Trippier compirà 29 anni quest’anno e in stagione con gli Spurs ha collezionato 33 presenze, condite da 5 assist e 1 gol.