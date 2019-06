Mercato Roma, Thauvin spegne le voci sul suo futuro: “Sto bene al Marsiglia”

Florian Thauvin, esterno destro del Marsiglia, è uno spesso finito sul taccuino dei diesse giallorossi e che anche in questa sessione di mercato era stato accostato alla Roma, così come a Inter e Napoli. Le sue parole, però, chiariscono il futuro. “Sto bene all’OM – ha detto a TF1-. Mi sono fidato del progetto. Sul futuro non mi sono fatto delle domande. Il mio obiettivo è puntare sempre in alto, finchè il Marsiglia me lo consentirà non ho motivi per andarmene”. Dunque, affare rimandato per i club di Serie A.