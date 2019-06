Mercato Roma, sondaggio dell’Inter per Manolas

La nuova Inter di Antonio Conte continua a guardare in casa Roma in vista della prossima stagione. Dzeko è sempre più vicino ai nerazzurri, e anche il suo amico Kolarov potrebbe approdare alla Pinetina. I due calciatori, però, non sono gli unici giallorossi che piacciono a Milano: secondo quanto riporta SportMediaset, l’Inter sta pensando anche a Kostas Manolas. Al momento il club nerazzurro avrebbe provato a testare il terreno con la Roma per il difensore greco. Per ora si tratta semplicemente di un sondaggio.