Mercato Roma, sondaggio con l’Inter per Icardi: il nodo è la volontà del giocatore

Fonseca si avvicina, l’ufficialità di Petrachi come diesse sta per arrivare e si muovono anche i primi colpi in entrata e in uscita per la Roma. Come riporta Sky Sport, i giallorossi avrebbero mosso dei primi sondaggi per Icardi con l’Inter vista anche la trattativa in corso per Dzeko. La volontà è quella di mettere in piedi l’operazione magari inserendo delle possibili contropartite. Il nodo vero e proprio è rappresentato dalla volontà del giocatore. A Trigoria starebbero cercando di capire se ci sarebbe la disponibilità dell’attaccante a un trasferimento nella Capitale. La Roma, infatti, avrebbe anche iniziato a sondare il terreno con gli intermediari vicini a Wanda Nara che ora è in vacanza.