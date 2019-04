Mercato Roma, si complica Thorgan Hazard: il belga è destinato al Borussia Dortmund

Negli ultimi mesi uno dei nomi che spesso sono finiti sotto la lente d’ingrandimento della Roma c’è Thorgan Hazard. Il centrocampista belga del Borussia Moenchengladbach sarà uno dei gioielli del mercato estivo, dal momento che è in scadenza 2020. I giallorossi ci hanno messo gli occhi da tempo, è un giocatore che piace molto ma sono in buona compagnia. Su di lui, oltre all’Inter, ci sono anche Lipsia, Liverpool ma soprattutto Borussia Dortmund. Secondo il Kicker, il destino di Hazard sembra sia proprio quello di passare da un Borussia all’altro. Il Gladbach non vorrebbe privarsi della sua stella, non è un’ipotesi contemplata, ma al tempo stesso sa che dovrà rassegnarsi a perderlo. Resta da vedere se quest’anno o il prossimo: l’obiettivo è quello di guadagnare almeno 40 milioni di euro comprensivi di bonus. Ma se le due società non troveranno un accordo, Hazard andrà al Borussia Dortmund tra un anno e a parametro zero. Che vestirà giallonero, almeno secondo le ultime indiscrezioni, sembra quasi scontato.