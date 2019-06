Mercato Roma, si allontana Dragowski: il Southampton piomba su di lui

Se ne era parlato anche in ottica Roma durante le scorse settimane. Il destino di Bartłomiej Dragowski potrebbe essere però in Inghilterra. Secondo quanto riferisce il sito specializzato alfredopedulla.com il portiere polacco di proprietà della Fiorentina avrebbe ricevuto un’offerta importante dal Southampton. I Saints avrebbero infatti messo sul piatto circa 10 milioni di euro più bonus per assicurarsi le prestazioni del talentuoso classe ’97, autore di una seconda parte di stagione ottima con l’Empoli di Aurelio Andreazzoli.