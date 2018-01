Mercato Roma, Seck saluta l’Empoli: ad attenderlo c’è il Novara

Moustapha Seck si prepara a cambiare squadra: come riporta pianetaempoli.it, il terzino di proprietà della Roma lascerà l’Empoli per rientrare a Trigoria, ma sarà soltanto di passaggio. Ad attenderlo, infatti, c’è il Novara, dove approderà in prestito. In Toscana il senegalese ha trovato pochissimo spazio (solo 349′ giocati in azzurro), ora il trasferimento in Piemonte per trovare minuti di gioco. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore.