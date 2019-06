Mercato Roma, rifiutati 18 milioni per Cragno. Si discute anche di Luca Pellegrini

Si fa il punto del mercato in casa Cagliari. Da tempo infatti i rossoblu devono difendersi dalle offerte di mercato per Alessio Cragno, uno degli oggetti del desiderio anche della Roma. Secondo quanto scrive nell’edizione odierna La Nuova Sardegna la società avrebbe rifiutato una prima offerta giallorossa da circa 18 milioni, pretendendone almeno 7 in più. Il dialogo tra i club però non dovrebbe fermarsi qui, anche perché i sardi vorrebbero provare a trattenere Luca Pellegrini anche per il prossimo anno.