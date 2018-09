Mercato Roma, rifiutata l’offerta per Diego Lainez. Il Club America: “Vale di più, pronti a trattare”

Il Club America respinge l’offerta della Roma per Diego Lainez, ma non chiude le porta alla trattativa. La squadra messicana ha rifiutato l’offerta giallorossa, ritenuta troppo bassa per il valore dell’attaccante diciottenne. A confermarlo è il presidente sportivo del Club America, Santiago Banos: “L’offerta della Roma è troppo bassa, non rispecchia il reale valore del nostro giocatore”, ha dichiarato a Tr3s60 il numero uno del club, che è comunque pronto a trattare ancora con la Roma: “Non vogliamo trattenere il giocatore con la forza. Se lui vorrà andar via e se arriverà un’offerta adeguata, allora Diego sarà libero di lasciare la squadra. Ma è un giocatore ancora molto giovane, sei mesi o un anno con noi lo aiuterebbero a crescere ulteriormente”, ha spiegato Banos.