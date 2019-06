Mercato Roma, Prosinecki (ct Bosnia): “Spero che Dzeko vada all’Inter”

Non si fermano le voci relative al passaggio di Edin Dzeko dalla Roma all’Inter. La punta bosniaca sarebbe stata infatti da tempo individuata da Antonio Conte come uno dei primissimi rinforzi per la squadra del prossimo anno. Su questa situazione è tornato a parlare anche il ct della Bosnia Robert Prosinecki affermando: “Spero che il passaggio di Dzeko all’Inter si realizzi, che lui sia felice, perche’ saremo felici anche noi”. Questo il virgolettato riportato su Twitter dal giornalista Haris Mrkonja del canale N1.