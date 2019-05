Mattia Perin potrebbe lasciare la Juventus al termine della stagione. L’ex portiere del Genoa, impiegato poco durante il campionato da Massimiliano Allegri, starebbe valutando la possibilità di proseguire la sua carriera in un’altra squadra, sempre in Serie A. Secondo quanto riporta La Repubblica, negli ultimi giorni Perin sarebbe stato proposto alla Roma, alla ricerca di un portiere per la prossima stagione vista la bocciatura di Olsen.