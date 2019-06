Mercato Roma, pronto il rinnovo quadriennale per Cangiano

Gianmarco Cangiano è stato ed è uno dei protagonisti della solita stagione positiva della Primavera di Alberto De Rossi, attesa venerdì prossimo contro il Chievo alla prima partita di play-off. Nonostante le voci di mercato proprio intorno all’esterno offensivo classe 2001 – cercato in passato sia da alcuni club di Premier sia dal Torino – secondo il sito specializzato tuttomercatoweb.com la Roma non avrebbe nessuna intenzione di lasciare andar via il suo talento. Il club sarebbe infatti molto vicino al rinnovo con Cangiano, un matrimonio che dovrebbe durare per altri quattro anni.