Mercato Roma, pista fredda Higuain: nessuna ipotesi italiana per il Pipita

Dopo le parole del fratello Nicolas, continuano ad arrivare le smentite riguardo la possibilità di vedere Gonzalo Higuain con la maglia della Roma il prossimo anno. A confermarlo è stato il giornalista esperto di mercato Alfredo Pedullà, che durante Sportitaliamercato ha specificato come al momento il Pipita non prenderà in considerazione né ipotesi italiane né tanto meno ipotesi cinesi per il suo futuro. Una situazione quindi attualmente bloccata per il centravanti argentino, che ha come obiettivo primario quello di rilanciarsi e di ritornare ai fasti di qualche anno fa.