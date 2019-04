Mercato Roma, piace Sanson del Marsiglia. Su di lui anche Inter e Milan

La Roma guarda in Francia. Precisamente a Marsiglia: non c’è solo Thauvin sul taccuino della dirigenza di Trigoria. Della squadra attualmente allenata da Rudi Garcia, e alla quale la Roma ha già ceduto Kevin Strootman, a Massara piace anche Morgan Sanson. Il centrocampista francese, secondo Calciomercato.it, potrebbe essere uno dei prescelti dalla dirigenza per monetizzare in caso di mancato arrivo in Champions League. Il costo dell’operazione si aggirerebbe intorno ai 30-35 milioni: su di lui ci sono anche Inter e Milan.