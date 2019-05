Mercato Roma, passi concreti dell’Inter per Pellegrini: ecco l’offerta

Per Gianluca Petrachi sarà un calciomercato decisamente intenso. Il futuro ds della Roma dovrà sbrogliare diverse situazioni, tra cui i rinnovi di alcuni big. Oltre a Zaniolo, anche Lorenzo Pellegrini è in bilico, soprattutto a causa della corte spietata da parte dell’Inter. Il prossimo allenatore nerazzurro Antonio Conte lo ha messo nella lista della spesa e Marotta ha mosso dei passi concreti verso il centrocampista: secondo ‘fcinternews.it’, ad Appiano Gentile attendono la risposta di Pellegrini. Se dirà di sì all’Inter, il club meneghino è pronto a pagare la clausola di 30 milioni già il primo di luglio. L’offerta per l’ingaggio, invece, si attesta sui 2,7 milioni per cinque stagioni. L’Inter ha scoperto le carte, ora la decisione spetta solo a Pellegrini, visto che la Roma non ha intenzione di perderlo ma non potrebbe fare nulla con la clausola rescissoria.