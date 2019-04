Gianluca Mancini, tra i gioielli della difesa di Gasperini, parla del suo futuro. Più volte è stato accostato alla Roma per la prossima stagione, ma in un incontro con i tifosi nel giorno del suo compleanno ha dichiarato: “Sono più le voci e gli articoli che i fatti, devo rimanere concentrato sul presente per costruirmi il futuro. Dobbiamo finire bene tutti l’annata, poi si vedrà. Ma non c’è ancora nulla di concreto”.