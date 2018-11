Mercato Roma, Overmars (ds Ajax): “Nessuna cessione a gennaio”

“Non abbiamo intenzione di fare cessioni a gennaio”. Parola di Marc Overmars, direttore sportivo dell’Ajax, che ha escluso ai microfoni di Teleradiostereo dei possibili trasferimenti durante la sessione di mercato invernale. Parole di circostanza o realtà, sta di fatto che è una chiusura nei confronti di tutti quei club che si sono avvicinati ai talenti dei Lancieri che si stanno mettendo in mostra in campionato ma soprattutto in Champions League. Passo indietro anche per Monchi, che del club olandese aveva puntato su tutti il centrocampista Donny van de Beek.