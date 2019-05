Mercato Roma, offerta della Juve per Zaniolo: i giallorossi chiedono 60 milioni

La Juventus insiste per il centrocampista della Roma Nicolò Zaniolo. I giallorossi non hanno intenzione di cederlo, ma la possibile mancata qualificazione alla prossima Champions League potrebbe allontanare il calciatore dalla capitale. Come riporta Tuttomercatoweb, anche i bianconeri, come il Bayern Monaco, avrebbero presentato un’offerta per Zaniolo: 45 milioni più bonus e un contratto sostanzioso per il giocatore. La Roma è al lavoro per il rinnovo e valuta il centrocampista 60 milioni.