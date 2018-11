Mercato Roma, obiettivo Jovic per giugno

Luka Jovic è l’uomo che ha stregato la Bundesliga. Con 9 gol e 4 assist in 10 partite, il serbo sta trascinando l’Eintracht Francoforte in campionato. Punta veloce, che può giocare su tutto il fronte d’attacco, è il profilo che sta cercando la Roma per rinforzarsi a giugno. Come scrive calciomercato.it, il suo agente Fali Ramadani ha già alcuni tavoli di discussione aperti a Trigoria, da Nastasic al rinnovo di Under. Jovic, che è di proprietà del Benfica, può essere più di un’idea, ma il prezzo è già cresciuto tanto in pochi mesi. Monchi ci pensa.