Mercato Roma, obiettivo Biraghi per il dopo Kolarov

La Roma ha messo nel mirino Cristiano Biraghi. I giallorossi stanno cercando un profilo che possa sostituire Kolarov nella prossima stagione. Secondo quanto riporta La Nazione, il terzino della Fiorentina e della Nazionale italiana sarebbe tra i preferiti a Trigoria. Per lui ci sarà da battere però la concorrenza di Milan e PSG. L’ex di Chievo e Pescara è un insostituibili in viola. Ha totalizzato in questa stagione 31 presenze, mettendo insieme anche un gol e cinque assist.