Mercato Roma, nome nuovo per la difesa: piace Bonifazi

Nella Roma che verrà, con molta probabilità, ci sarà spazio anche per qualche rinforzo in difesa. Il reparto arretrato ha mostrato diverse lacune in questa stagione e il pericolo di perdere Manolas è concreto. Gianluca Petrachi, futuro ds della Roma, ha già individuato un possibile colpo in entrata. Secondo tuttomercatoweb.com, infatti, il club capitolino sta visionando con insistenza le prestazioni di Kevin Bonifazi. Il difensore classe ’96 è stato autore di un’ottima stagione con la maglia della Spal, che ora ha intenzione di riscattare il giocatore che alla Roma ha anche segnato nella gara di andata dell’Olimpico. Il giocatore, però, potrebbe anche tornare al Torino a cui Bonifazi è legato con un contratto fino al 2022. La Spal, però, potrebbe avere già un‘offerta da una squadra più importante: la Roma lo ha osservato per tutta la stagione, così come l’Atalanta.