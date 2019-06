Mercato Roma, Nainggolan frena il ritorno: “Ho ancora tre anni di contratto con l’Inter”

Prima la cessione dolorosa della scorsa estate e poi la pazza idea circolata nei giorni scorsi: riportare il Ninja in giallorosso. Nonostante la sua avventura all’Inter Radja Nainggolan occupa tutt’ora un posto speciale nei cuori dei tifosi della Roma. Il belga ha parlato del suo futuro ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole:

“Di mercato non parlo, io sono sempre stato in una squadra per tanti anni e sarebbe strano se andassi via dall’Inter dopo una stagione. E’ una società che mi ha voluto e sta cercando di crescere: io vorrei crescere con loro, vediamo come va. Io sono stato sempre felice dove sono stato e ho lasciato tanto: spero di fare la stessa cosa all’Inter“.

Alla guida della Beneamata ora c’è Antonio Conte.

“Nella mia carriera ne ho avuti tanti di bravi allenatori e tante brave persone, ma anche persone meno brave e allenatori meno bravi. Bisogna vivere le persone, poi capita che stia più simpatico uno rispetto a un altro. Io sono uno che vuole vincere, quindi se la società ha deciso di cambiare evidentemente pensa di migliorarsi. Lo ripeto, per me Spalletti è una persona speciale e sono sempre stato bene con lui, ma adesso per me sarà una cosa nuova. Mi hanno parlato tutti bene di Conte, mi hanno detto che è uno bello tosto e inquadrato, ci metteremo tutti a disposizione“.

Vuoi lasciare un messaggio ai tuoi tifosi?

“Faccio un saluto a tutti voi. Continuate a seguirmi“.

Dove ti seguiranno?

“Ho tre anni di contratto, per cui sono tranquillo“.