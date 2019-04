Mercato Roma, l’Inter cerca un accordo per Dzeko: possibile una contropartita

Mauro Icardi sembrerebbe destinato a lasciare l’Inter a fine stagione. Per sostituirlo i nerazzurri avrebbero messo gli occhi sull’attaccante della Roma Edin Dzeko. Come riporta il sito gazzetta.it, secondo Marotta e Ausilio, il bosniaco sarebbe il giocatore ideale per far crescere Lautaro Martinez. Dzeko ha il contratto in scadenza nel 2020 e con i giallorossi guadagna 4.5 milioni. Non costerebbe moltissimo e l’Inter vorrebbe strapparlo alla Roma con un’offerta da 10-15 milioni. Dalle parti di Trigoria la valutazione dell’attaccante è molto più alta e nell’eventuale affare potrebbero rientrare delle contropartite come in occasione della trattativa Nainggolan.