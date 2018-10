Mercato Roma, l’ex presidente di Under: “Il Bayern lo segue, potrebbe partire per tanti soldi”

Pericolo tedesco. La Roma studia diversi profili per il reparto offensivo, da Piatek a Lainez, ma deve anche guardarsi dagli attacchi in arrivo dall’estero per i suoi gioielli. Atteso all’anno della consacrazione, Cengiz Under ha messo a segno 2 reti con 4 assist in tutte le competizioni, ma soprattutto dopo la grande seconda parte della scorsa stagione ha risvegliato l‘interesse di diversi top club. Oltre ad Arsenal e City, il Bayern Monaco sembra il principale pericolo per il talento turco, sempre più protagonista anche in nazionale e per il quale si parla addirittura di offerte da 60 milioni.

A mettere ulteriormente in guardia la Roma arrivano le parole di Mehmet Ozkan, presidente dell’Altinordu, la squadra in cui Under è cresciuto prima di approdare al Basaksehir. “Il Bayern Monaco sta osservando da vicino Cengiz – riporta turkishfootball.com -, tutto quello che dirò è che potrebbe muoversi per un sacco di soldi”. Poche parole, ma che non lasciano dormire sonni tranquilli ai tifosi giallorossi, considerando anche che Ozkan è persona molto vicina alla famiglia di Under. Al momento il classe ’97 sta bene a Roma, tanto che si parla di un possibile rinnovo da discutere prossimamente, ma lo spettro della Bundesliga continua ad aleggiare.