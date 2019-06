Mercato Roma, l’Atalanta mette nel mirino El Shaarawy

L’Atalanta guarda in casa Roma per costruire la sua rosa da Champions. Dopo aver bloccato Gasperini, Percassi prova a strappare ai giallorossi il Faraone, ancora in attesa di rinnovo del contratto (quello attuale scade nel 2020). Come riporta TuttoSport, nelle mire dei bergamaschi ci sarebbero anche Pavoletti e Muriel.

El Shaarawy ha appena concluso la migliore stagione da quando è alla Roma. Lui si ritiene un punto fermo e per questo si aspetta un contratto a cifre superiori rispetto a quelle attuali. Petrachi diventerà presto ufficialmente il nuovo ds della Roma. A quel punto il club e l’entourage del giocatore potranno incontrarsi di nuovo per provare a trovare un accordo.