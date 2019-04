Mercato Roma, l’agente di Zaniolo: “Aspettiamo ancora una chiamata dalla società”

Ieri pomeriggio, nel pre partita di Roma-Cagliari, l’ex capitano giallorosso è intervenuto, nelle vesti da dirigente, in merito alla questione Conte, commentando anche il rinnovo di Nicolò Zaniolo: “Un contratto già ce l’ha, per quanto deve firmare, per dieci anni? Quello che ha va più che bene. Ha un contratto da giovane, è arrivato a inizio anno. E vi ricordo che le cose si fanno in due”.

Come riportano oggi alcuni quotidiani, successivamente è arrivata la risposta del procuratore di Zaniolo, Vigorelli: “Le parole di Totti mi hanno sorpreso, l’ultimo contatto con la Roma risale ai tempi di Monchi. Ci eravamo ripromessi di vederci a fine stagione per ristrutturare un contratto fatto in un momento diverso. Siamo concentrati sul quarto posto e ci piacerebbe si parlasse più di quanto Zaniolo ha fatto in campo che non degli aspetti contrattuali. Totti però ha ragione, le cose si fanno in due. Aspettiamo da tempo che qualcuno della Roma ci chiami”.