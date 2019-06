Mercato Roma, Kolarov allontana il ritorno alla Stella Rossa: “Nulla di vero”

Aleksandar Kolarov non tornerà alla Stella Rossa di Belgrado in questa sessione di mercato. Nei giorni scorsi si era paventata la possibilità di un suo ritorno in patria, ma è la stesso Kolarov a spegnere le voci: “Non c’è nulla di vero ad oggi”. Il capitano della nazionale serba, autore di una stagione da record con la Roma, potrebbe decidere di giocarsi le sue chance in un altro grande club. Su di lui è forte l’interesse dell’Inter, prossimo a portare a casa l’amico Dzeko, per il quale può arrivare la fumata bianca già questa settimana.