La Juventus cerca un centrale di difesa per il prossimo anno. Tra i nomi sul taccuino di Paratici c’è anche quello di Kostas Manolas sul quale pende una clausola rescissoria da 36 milioni di euro. Come riporta l’espero di mercato Niccolò Ceccarini su Twitter, sono tanti i profili vagliati in casa bianconera, ma quello del difensore greco resta in pole anche su Ruben Dias, giocatore del Benfica.