Mercato Roma, Inter-Dzeko: trovato l’accordo per il trasferimento

Roma-Parma non sarà soltanto l’ultima in giallorosso di Daniele De Rossi. Come riporta Sky Sport l’attaccante romanista Edin Dzeko avrebbe trovato l’accordo con l’Inter, con i nerazzurri che avrebbero così convinto il bosniaco dopo un lungo corteggiamento. Potrebbe concludersi così dopo 4 anni la storia d’amore tra il nativo di Sarajevo e la Roma, un rapporto iniziato con una stagione altalenante, proseguito poi in maniera positiva. Aspettando sempre il sì definitivo di Antonio Conte, il centravanti potrebbe diventare così uno dei nuovi punti di riferimento offensivi dell’Inter, in attesa che venga sciolto da Marotta anche il nodo relativo a Mauro Icardi.