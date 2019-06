Mercato Roma, incontro a Milano tra Paratici e l’agente di Zaniolo

Nicolò Zaniolo è ora impegnato con la Nazionale italiana, ma non cessano le voci di mercato sul suo futuro. Di questa mattina la notizia del possibile affare con la Juventus dove i bianconeri sarebbero disposti a mettere sul piatto Higuain per arrivare al talento giallorosso. Come riporta tuttomercatoweb.com, nel pomeriggio a Milano, più precisamente a Palazzo Parigi, Paratici, diesse bianconero, avrebbe incontrato l’agente del calciatore, Vigorelli, per parlare proprio del numero 22 capitolino.