Mercato Roma, il Cagliari sonda il terreno per Defrel

Undici gol in questa stagione in Serie A per Defrel con la Sampdoria e forse non basteranno per convincere il club blucerchiato a esercitare il diritto di riscatto. Come riporta Sky Sport, sul centravanti di proprietà della Roma, ci sarebbe anche il Cagliari. La società Giulini avrebbe iniziato a sondare il terreno per portarlo in Sardegna, ma prima dovrà risolversi la situazione circa il prestito che coinvolge l’ex Sassuolo. Solo dopo i rossoblu potranno trattare con i giallorossi o con la Samp.