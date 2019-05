Mercato Roma, Giampaolo: “Tra 10 giorni incontro la Samp”. Romei: “Vogliamo tenerlo”

Nei prossimi mesi la Serie A vivrà diversi cambi in panchina, ma non solo Roma e Inter. Nella girandola sarà coinvolta con buona probabilità anche la Sampdoria, dal momento che le dichiarazioni di Marco Giampaolo sono state ancora una volta amare. Al termine del ko interno con l’Empoli, il tecnico blucerchiato che è stato spesso accostato alla Roma, ha parlato del suo futuro a Sky Sport: “È una costante che ci accompagna ormai da diversi anni, quella di condurre un finale di stagione così. Ci dobbiamo incontrare, fra una decina di giorni: discuteremo con grande serenità, gli stracci non volano. Siamo maturi, decideremo cosa fare insieme: ho un ottimo rapporto con la società. I rapporti sono normali: io pongo delle questioni in atto con grande serenità, ormai ci conosciamo da tre anni. Come io conosco loro, loro conoscono me. Nessuno di noi bluffa: ci dobbiamo vedere per capire come e cosa fare. Il mercato? Se può portare a qualcosa di più, dobbiamo farlo. Poi dobbiamo anche valutare la crescita dei giocatori: con loro migliora anche il progetto. Insomma, ci sono una serie di valutazioni da fare. Ma a mente fredda, non post sconfitta“.

Poi arrivano anche le parole del vicepresidente doriano Romei: “Lo vogliamo tenere, è il nostro allenatore. Abbiamo fatto tre anni intensi, siamo tutti cresciuti. Ci vediamo, lui ha ancora un anno con noi e vedremo che fare l’anno prossimo. Con Giampaolo c’è un rapporto intenso: abbiamo sposato le sue idee, lo abbiamo seguito in tutto. C’è un rapporto che va di là dalla semplice dinamica società-allenatore. Rispetto quello che dice: dobbiamo vederci come ogni fine anno e parlare. Ha detto una cosa importante: l’obiettivo è crescere, c’è margine”.