Mercato Roma, Ferrero fissa la data: lunedì l’incontro con Giampaolo

Massimo Ferrero non ha intenzione di mollare la presa su Marco Giampaolo. Lunedì – secondo quanto riferisce l’ANSA – il presidente blucerchiato incontrerà il suo allenatore per proporgli un prolungamento di contratto fino al 2022. Questa dovrebbe essere la mossa del patron della Samp per convincere l’ex Empoli ad abbracciare il progetto genovese anche per i prossimi anni, sebbene le dichiarazione interlocutorie di Giampaolo dei giorni precedenti. Qualora le parti non dovessero trovare l’accordo, Stefano Pioli sarebbe l’indiziato numero uno per ereditare la panchina della Sampdoria.