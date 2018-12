Mercato Roma, fatta per Sadiq al Perugia: stasera l’arrivo, domani visite e firma

Umar Sadiq è pronto a ripartire dalla Serie B. Dopo l’esperienza negativa in Olanda e poi ai Glasgow Rangers, il gigante nigeriano è rientrato dal prestito in Scozia, ha rinnovato il contratto con la Roma ma ha già le valigie in mano. Come riporta il Corriere dell’Umbria, è stata definita la trattativa che porterà il classe ’97 al Perugia in prestito. L’attaccante è atteso per questa sera nel capoluogo umbro, per poi effettuare le visite mediche domani mattina e probabilmente aggregarsi alla squadra di Nesta già nel pomeriggio.